Entrega do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, é adiada; não há nova data

Segundo o Governo do Estado do Ceará, adiamento aconteceu devido à realização de ajustes técnicos por parte da empresa responsável pelo equipamento. Ordem de serviço foi assinada em 2019

A entrega do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, foi adiada e fica, portanto, sem previsão de nova data de inauguração. O anúncio feito pelo Governo do Estado do Ceará foi divulgado na manhã deste sábado, 26, por volta das 8 horas. Segundo a pasta, o adiamento aconteceu "devido à realização de ajustes técnicos por parte da empresa". Uma nova data de entrega deverá ser informada em breve.

O equipamento é voltado para o turismo religioso de Juazeiro do Norte e da região do Cariri. O equipamento estava, em janeiro de 2022, em fase final de execução das obras. Teleférico contará com 26 cabines climatizadas, com capacidade para oito passageiros cada. A uma altura de 200 metros, o percurso abrange duas estações: a Romeiros (inferior) e Horto (superior).

O Geossítio Colina do Horto é o espaço dedicado à memória do Padre Cícero Romão Batista (1844–1934), contando com a estátua do líder religioso, museu vivo e a Igreja Bom Jesus do Horto

Orçada em cerca de R$ 70 milhões, a ordem de serviço foi assinada em novembro de 2019. O contrato teve duração de 48 meses para construção da obra, acompanhamento da primeira fase de funcionamento e outros ajustes. Projeto é de autoria da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), sob andamento supervisionado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) e viabilizado por meio orçamento compartilhado entre o Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

Ao todo foram adquiridas 31 cabines climatizadas, mas 26 ficam efetivamente rodando no equipamento e cinco são de reservas para eventuais trocas. A capacidade é de até oito passageiros cada, totalizando cerca de mil pessoas a cada hora, em média, de acordo estimativas do projeto. Espera-se que as cabines possam completar cada percurso em cerca de sete minutos e meio.

