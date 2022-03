Buscas por mulher que caiu em cacimba em Juazeiro do Norte chegam ao terceiro dia

Sônia Cristina Pereira da Silva, ainda está sendo procurada pelo Corpo de Bombeiros desde a última quinta-feira, 24. Maria Edilânea Moreira, que também caiu na cacimba, foi resgata no dia do acidente

Sônia Cristina Pereira da Silva, de 48 anos, segunda vítima do soterramento ocorrido na Rua Pinto Madeira, em Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza, segue desaparecida. O acidente aconteceu nessa quinta-feira, 24, por volta das 14 horas após uma cacimba com mais de 60 metros de profundidade, que estava desativada, desabar. As informações são de Guilherme Carvalho, da CBN Cariri.

Maria Edilânea Moreira, de 36 anos, também vítima do acidente foi resgatada ainda no final da tarde da quinta feira, 24, e foi levada para o Hospital Regional do Cariri, a mulher sofreu algumas escoriações na pernas e nos braços, no entanto, seu quadro de saúde é estável.

Porém, as buscas por Sônia continuam há mais de 40 horas. Até o momento o Corpo de Bombeiros não conseguiu localizar ou fazer qualquer tipo de contato com a mulher, que segue desaparecida.

A equipe do Corpo de Bombeiros afirma que a zona do resgate é um local muito delicado, pois existe um grande risco que o restante do quintal onde se encontrava a cacimba desabe. É possível ainda que a lama no entorno desse buraco amplie o desabamento, soterrando também os bombeiros que estão na operação. Por essa questão, o resgate está acontecendo com muita cautela.Diante disso, a corporação está instalando manilhas, tubos verticais, para garantir a segurança da equipes.

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da CBN Cariri, o comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5ºBBM), tenente coronel Agnaldo Alexandre, explicou que o trabalho de resgate foi interrompido ontem por volta das 18 horas para estudar melhor a área e esperar uma equipe especializada que está vindo de Fortaleza para dar continuidade ao resgate na manhã deste sábado, 26.

