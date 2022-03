Mulher que caiu em cacimba de Juazeiro do Norte segue presa há mais de 22 horas

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) ajuda o Corpo de Bombeiros da região do Cariri nas atividades de resgate. Busca é por Sônia Cristina Pereira da Silva, de 48 anos

Continua na tarde desta sexta-feira, 25, o resgate de Sônia Cristina Pereira da Silva de uma cacimba de areia em Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros solicitou ajuda da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para sugar a água do poço e dar continuidade a procura pela vítima de 48 anos, que já está presa há mais de 22 horas.

A tampa foi retirada pelos bombeiros por volta das 14h28min de hoje. A vítima caiu por volta das 14 horas da última quinta-feira, após a tampa do buraco ceder com as fortes chuvas da cidade.

O secretário de segurança do município, Dorian Lucena, explicou que o caminhão da Companhia vem para acelerar as atividades de resgate. Até então, um membro do Corpo de Bombeiros coletava manualmente a água com um balde, que era içado. "Era um trabalho lento, mas importante para vermos a segurança do local e vermos a melhor estratégia a ser adotada", comentou. Não há perspectivas para o fim das atividades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará tem 44 trechos apropriados para banho neste fim de semana

Data Magna: feriado terá 38 viagens extras no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé

Mesmo com 13 açudes sangrando, situação hídrica do Ceará ainda preocupa

O poço tem aproximadamente 30 metros de profundidade e fica no terreno da casa localizada na rua Pinto Madeira, no bairro Santa Tereza. Outra vítima do acidente, Maria Edilânea Moreira, foi resgatada ainda na tarde de ontem por volta das 17 horas. Os trabalhos precisaram ser paralisados devido a uma forte chuva na região durante à noite, e as atividades de resgate foram retomadas às 5h30 deste sábado, 25.



Segundo o comandante do 5º batalhão, Coronel Agnaldo Alexandre, até o início desta sexta não houve contato sonoro nem visual com Sônia. "Está nas mãos de Deus. Ela estava catando as roupas no varal", disse Edilânea em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da CBN Cariri. A cacimba estava desativada no quintal, porém, estava tampada.

Resgate de mulher em cacimba: vejas as últimas notícias

Atualizada às 14h28min

Tags