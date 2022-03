Bombeiros procuram mulher que caiu em cacimba de areia em Juazeiro do Norte

Os bombeiros seguem procurando uma das vítimas que caiu em uma cacimba de areia no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, na tarde desta quinta-feira, 24. Por meio de sua assessoria, o órgão informou que duas mulheres — de 36 e 48 anos — caíram na cacimba de cerca de 20 metros de profundidade após o chão se abrir.

Até o momento desta publicação, somente a mulher de 36 anos havia sido resgatada, por volta de 17 horas, e a de 48 seguia desaparecida. O tenente-coronel Agnaldo Alexandre Viana, que acompanha o caso, disse que a primeira vítima foi resgatada com consciência e com ferimentos leves. Ele relata, contudo, que ela estava muito abalada emocionalmente com a situação.

Os agentes que trabalham nas buscas ainda não conseguiram contato visual ou sonoro com a segunda vítima. Com o início de uma chuva na região, os trabalhos de resgate foram temporariamente suspensos. O local do acidente é descoberto e tem areia frouxa, o que causa risco de desabamento da areia com a precipitação.



