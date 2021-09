Juazeiro do Norte: Castramóvel já fez 300 procedimentos em cinco meses

Em publicação nas redes sociais neste domingo, 12, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou o início da instalação das cabines do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte. Com isso, a fase de testes do serviço deve começar em breve. Segundo o governador, o equipamento está “com quase 80% de execução das obras”.

As cabines do Teleférico serão climatizadas e terão capacidade para acomodar até oito passageiros sentados. Percurso entre as estações Romeiros (inferior) e Horto (superior) é de dois quilômetros, conforme o governador, a uma altura de 200 metros. De lá, público poderá ter vista privilegiada de Juazeiro do Norte e da Chapada do Araripe.

As cabines do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, já começaram a ser instaladas para a realização da primeira rodada de testes. O equipamento está com quase 80% de execução das obras. Todas as 26 cabines serão climatizadas e terão capacidade para 8 passageiros. (cont) pic.twitter.com/5EUcffnYiM — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) 12 de setembro de 2021

Orçado em cerca de R$ 70 milhões, o projeto do empreendimento é de autoria da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) e tem o andamento supervisionado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP). Obra foi viabilizada por meio orçamento compartilhado entre o Estado e o Governo Federal.



