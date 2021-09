Barbalha volta a liberar realização de eventos; normas sanitárias devem ser respeitadas

O Hospital Santo Antônio, referência no tratamento de Covid-19 em Barbalha, no Cariri cearense, tem registrado queda no número de internações de pacientes com a doença pandêmica. A baixa vem ocorrendo de forma gradativa, conforme informações divulgadas pelo diretor técnico da entidade, George Severo, em entrevista à Rádio CBN Cariri, nesta sexta-feira, 3.

De acordo com o representante, a instituição registra atualmente 40% de ocupação tanto na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica como na adulto. Já na enfermaria voltada para tratamento de pessoas adultas, o índice fica entre 10% e 20%. Todas as três alas têm dez leitos ativos.

"A gente percebe que foi uma descida gradual e mantida, tendo em vista que a gente teve 80% de ocupação com enfermaria com 30 leitos e atualmente a gente tem 20% com dez leitos. Então, proporcionalmente, é uma queda substancial", aponta o gestor.

Essa média de 80% de ocupação citada pelo diretor diz respeito a abril e maio deste ano, quando o município vivia o pico da segunda onda da pandemia. Lembrando do período como "meses tenebrosos", Severo destacou que na época a enfermaria do hospital chegou a ter quatro pacientes com perfil de UTI, que apresentavam um quadro mais grave da doença.

No entanto, segundo O gestor, a vacinação contra a Covi-19 "deu um fôlego" ao enfrentamento da patologia no município e diminuiu gradativamente o número de internações. Em outro momento, ele chega a citar que houve queda na faixa etária dos internados, que atualmente está entre 40 a 60 anos.



George também não descarta a imunidade de rebanho como possível responsável pela baixa no índice de internação de pacientes com Covid-19. O processo ocorre quando uma porcentagem suficiente da população se torna imune a uma infecção, com vacinação, por exemplo.

Indicador de avanço e as variantes

O diretor considera que a baixa gradativa é um "indicador que o Cariri tem avançado no enfrentamento da Covid-19". A região foi a última do Estado a sair do modelo de isolamento social rígido, o chamado lockdown, em decorrência da alta de casos e de óbitos pela doença.



Durante entrevista o diretor ainda comentou acerca da entrada das variantes no Ceará, afirmando que até o momento as cepas não agravaram casos em Barbalha. "A gente vê que não se configurou em formas graves, não se configurou em internamentos. A gente tem que ter cuidado, tem que continuar com o cuidado, com o respeito da doença. Tem, sim, mas sem alarme", considerou.

Contudo, Severo frisou que órgãos de saúde estão "sentindo gradualmente" o comportamento dessas variantes, para observar se elas vão provocar uma piora sanitária. "Até o momento, a gente vem mantendo essa baixa, mas não pode descuidar. Então, máscara, higienização das mãos, distanciamento social, enfim, tudo isso tem que continuar sendo respeitado", alertou.

