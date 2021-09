Juazeiro está entre as 15 melhores cidades do País no setor de tecnologia e informação

Ocupando a 14ª colocação entre as cidades do Brasil, Juazeiro do Norte também ficou na frente de outras 100 cidades por conta da fibra ótica no município, que conta com quatro operadores, equivalente a 98% de cobertura, além da cobertura 4G que abrange 99% da região

O município de Juazeiro do Norte foi classificado como a 14ª cidade do Brasil no eixo fomentador de tecnologia e informação, de acordo com o Ranking Connected Smart Cities de 2021, responsável por encontrar novas identidades de inovação e melhoria territorial. O município ficou na frente de outras 100 cidades, incluindo Campina Grande e Caruaru, além de capitais como Recife, João Pessoa e Natal.

O ranking é feito pelo Urban Systems em parceria com o evento Connected Smart Cities, que acontece anualmente em São Paulo, a nível nacional, onde são medidos anualmente alguns indicadores. Para estruturação do ranking, foi criada uma metodologia de ponderação de indicadores chamada de Índice de Qualidade Mercadológica (IQM).

No total, são 11 áreas temáticas (mobilidade, tecnologia, inovação, segurança, meio ambiente, empreendedorismo, educação, governança, urbanismo, economia e saúde) e dezenas de indicadores para posicionar as cidades nas primeiras 100 colocações dentro de uma visão geral e por eixos temáticos. Em entrevista ao jornalista Farias Junior, da rádio CBN Cariri, o consultor em smartcity e vice-presidente da CDL Jovem em Juazeiro, Michel Araújo, explica que o resultado desse ano é referente ao ano passado.

“Juazeiro do Norte vinha concorrendo em duas áreas: mobilidade e segurança. Nesse ano, o município também entrou no ranking de tecnologia e informação, sendo muito salutar de se adentrar. Esse ranking pega cidades pelo porte delas, sendo acima de 50 mil habitantes com os conceitos de smart cities. Então, o ranking é feito com base nos indicadores que são regulados para uma cidade se tornar inteligente”, explica o consultor.

No caso da tecnologia e informação, foram levados em conta indicadores como fibra ótica, velocidade média das conexões contratadas, porcentagem de empregos formais de nível superior, além do setor de TIC e densidade de banda larga. Além disso, o município conta com instituições de ensino superior que têm um ensino de qualidade na área.

“Nós temos alunos sendo exportados, onde alguns estão trabalhando em home office, por conta da pandemia, para empresas na área de tecnologia e informação até de fora do país, mas trabalhando daqui de Juazeiro do Norte. Então, esses alunos representam uma mão de obra que nós temos formada nesse setor, que leva em consideração para mapear esse ranking de tecnologia e inovação”, explica Michel.

Além da fibra ótica Juazeiro do Norte, que conta com quatro operadores no município, equivalente a 98% de cobertura, também há a cobertura 4G que abrange 99% da região. A colocação no ranking possibilita a cidade gerar um crescimento na área de tecnologia e informação de forma a atrair empresas que são do setor de tecnologia e comunicação.

“Temos um call center que tem ampliado o número de empregos a cada ano, onde já foram contratadas mais de 700 pessoas neste ano. Juntando isso com a questão da lei de inovação, aprovada em 2018, que dá condições para que o setor de tecnologia e inovação atrair essas empresas e fazendo com que atualmente nossos profissionais sejam contratados em home office”, finaliza o consultor.



