Destaque entre municípios do triângulo Crajubar, Crato realiza imunização de adolescentes

O município de Crato, localizado a cerca de 545 km de Fortaleza, tem se destacado pelo ritmo acelerado da vacinação contra a Covid-19 de sua população. A cidade superou os vizinhos, Juazeiro do Norte e Barbalha, no processo de vacinação de jovens acima dos 18 anos. O plano de imunização já contemplou, inclusive, adolescentes de 17 anos de idade. Agora, Crato realiza a repescagem da população que não se dirigiu a um dos postos de vacinação conforme agendamento preliminar.



Desde o último dia 3 de setembro, a cidade iniciou a vacinação de adolescentes com a faixa etária de 17 anos. De acordo com a secretária de saúde do Crato, Marina Feitosa, o município aguarda uma nova remessa de doses destinada a esses jovens. “Nossa expectativa é diminuir ainda mais a faixa etária. [Além disso] Ofertar a segunda dose (D2) para garantir o esquema vacinal completo. Sobretudo, fazendo a repescagem de grupos que já passaram mas, também, de pessoas que ainda estão se cadastrando ou que, por ventura, ainda não tomaram a dose do imunizante”, explica a gestora, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri.

Sobre o assunto Covid-19: 85 municípios começaram a vacinar adolescentes no Ceará

Ceará ultrapassa marca de 8 milhões de doses de vacinas aplicadas contra Covid-19

De acordo com Marina Feitosa, a cidade do Crato já realizou a aplicação de mais de 138 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Cerca de 90 mil vacinas foram destinadas para a aplicação da D1. Ao todo, mais de 70% de sua população do município já recebeu ao menos uma dose do imunizante.

A secretária atribui o êxito acerca do número de habitantes imunizados à organização do município em direcionar e conscientizar a população no processo de cadastramento na plataforma Saúde Digital, do Governo do Estado. Segundo Marina, Crato foi um dos primeiros municípios a aderir a plataforma.

Além das Unidades Básicas de Saúde e do apoio dos Centro De Referência De Assistência Social (CRAS), escolas da cidade também estão sendo usadas como ponto de vacinação. A secretária de saúde explica que, com a volta às aulas em formato híbrido no município, as instituições de ensino também podem ser utilizadas pelos jovens para realizar o cadastro na plataforma. “É importante que a gente tenha todas as pessoas cadastradas para que essas vacinas sejam destinadas ao município do Crato”, esclarece Marina Feitosa.

Tags