Foragido do RJ é preso em Fortaleza enquanto pichava sigla do CV

FORTALEZA, CE, BRASIL, 29.12.2021: Transito mais calmo pos-natal. Avenidas de Fortaleza tem pouco movimento de carros. Cruzamento das Av. Desembargador Moreira com Av. Antonio Sales(Foto:Thais Mesquita/OPOVO) / Crédito: Thais Mesquita

Um homem que estava foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso em flagrante, na tarde da última quarta-feira , 14, enquanto pichava a sigla da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na parede de uma clínica na avenida Antônio Sales, bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. O POVO teve acesso ao documento de audiência de custódia. De acordo com os autos, Pedro Higo Alves Rodrigues foi surpreendido por policiais no momento em que utilizava uma lata de tinta spray para rasurar a pichação da facção rival Guardiões do Estado (GDE) e impor a sigla do grupo de origem carioca. Na quinta-feira passada, 15, a Justiça do Ceará converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ao verificarem a identidade do suspeito, as autoridades constataram que, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara de Família de Macaé, no litoral do Rio de Janeiro. O acusado possui condenação definitiva por roubo qualificado e resistência. Homem pichava sigla de facção em parede de hospital particular no bairro Joaquim Távora Conforme a decisão judicial, a prisão ocorreu nas dependências externas de um hospital particular. Para a Justiça, o ato de pichar muros em uma das avenidas mais movimentadas da capital cearense vai além da poluição visual, configura uma tática de "expansão de domínio".