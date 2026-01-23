Sobrinho é preso após esfaquear o próprio tio no Pirambu

FORTALEZA, CE, BRASIL, 23-06-2016: Foto de apoio ilustrativo. Bairro Pirambu, em Fortaleza. (Foto: Evilázio Bezerra/O POVO) / Crédito: EVILÁZIO BEZERRA

A Justiça do Ceará decretou, nesta sexta-feira 23, a prisão preventiva de Cristiano Inácio Bezerra, preso em flagrante após tentar matar o próprio tio a facadas no bairro Pirambu, em Fortaleza. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira, 21, na rua Santa Elisa. Segundo os autos do processo, a tentativa de homicídio foi registrada por volta das 20h50min. Cristiano investiu contra a vítima, Pedro Inácio da Silva, desferindo diversos golpes de faca. Testemunhas relataram que, durante o ataque, o acusado gritava expressamente que "iria matá-lo".

O tio, um senhor de quase 60 anos, foi socorrido à para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ele precisou levar pontos, foi medicado e recebeu alta posteriormente.