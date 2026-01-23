Sobrinho é preso após esfaquear o próprio tio no Pirambu

Sobrinho é preso após esfaquear o próprio tio no PirambuCristiano Inácio Bezerra atacou a vítima de quase 60 anos em casa e afirmou que iria matá-lo
A Justiça do Ceará decretou, nesta sexta-feira 23, a prisão preventiva de Cristiano Inácio Bezerra, preso em flagrante após tentar matar o próprio tio a facadas no bairro Pirambu, em Fortaleza. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira, 21, na rua Santa Elisa.
Segundo os autos do processo, a tentativa de homicídio foi registrada por volta das 20h50min. Cristiano investiu contra a vítima, Pedro Inácio da Silva, desferindo diversos golpes de faca. Testemunhas relataram que, durante o ataque, o acusado gritava expressamente que "iria matá-lo".
O tio, um senhor de quase 60 anos, foi socorrido à para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ele precisou levar pontos, foi medicado e recebeu alta posteriormente.
Ao analisar o caso na audiência de custódia realizada hoje, a juíza Adriana da Cruz Dantas, da 17ª Vara Criminal, decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva, negando o direito do réu de responder em liberdade.
Na decisão, a magistrada destacou a periculosidade e a "audácia" de Cristiano ao atacar um familiar idoso dentro da própria residência. Conforme o documento, não foi a primeira vez que o sobrinho atentou contra a integridade física do tio.
"Entendo que se encontram presentes os requisitos para embasar a custódia cautelar, haja vista a presença, em concreto, do periculum libertatis", fundamentou a juíza.