Suspeito é preso com 19,5 kg de cocaína e crack em ônibus do RJ

Droga foi apreendida com o suspeito dentro de ônibus que seguia para Fortaleza / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um homem suspeito de integrar facção criminosa foi preso em um ônibus interestadual durante abordagem policial no município de Tauá, a 307,85 quilômetros de Fortaleza, neste sábado, 24. Dentro de uma das bagagens do suspeito, foram encontrados aproximadamente 11,6 quilos de crack e 7,9 quilos de cocaína, totalizando mais de 19 quilos de drogas, localizadas com o auxílio de cão farejador.



Conforme a Polícia Civil, o ônibus vinha do estado do Rio de Janeiro com destino à Fortaleza.