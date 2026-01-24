Suspeito é preso com 19,5 kg de cocaína e crack em ônibus do RJ

Suspeito é preso com 19,5 kg de cocaína e crack em ônibus que vinha do RioAlvo de 18 anos possuía mandado de prisão preventiva em aberto e tinha antecedentes por organização criminosa e tortura. Prisão aconteceu pela Polícia Civil
Um homem suspeito de integrar facção criminosa foi preso em um ônibus interestadual durante abordagem policial no município de Tauá, a 307,85 quilômetros de Fortaleza, neste sábado, 24.
Dentro de uma das bagagens do suspeito, foram encontrados aproximadamente 11,6 quilos de crack e 7,9 quilos de cocaína, totalizando mais de 19 quilos de drogas, localizadas com o auxílio de cão farejador.
Conforme a Polícia Civil, o ônibus vinha do estado do Rio de Janeiro com destino à Fortaleza.
A investigação da Delegacia de Narcóticos (Denarc), unidade da Polícia Civil do Ceará, revelou que o suspeito, de 18 anos, possui antecedentes por pelos crimes de organização criminosa e tortura.
Contra ele, constava um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Única da Comarca de Monsenhor Tabosa, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), com base na Lei de Organizações Criminosas.
Diante da situação, o investigado foi conduzido à unidade especializada da Denarc, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O material ilícito foi apreendido e apresentado à autoridade policial.
As investigações seguem em andamento para identificar mais suspeitos envolvidos com as drogas apreendidas.
