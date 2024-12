Suspeitos de matar turista em Jericoacoara são detidos, diz Elmano

Elmano informou sobre detenções nesta manhã. O secretário de Segurança Pública do Ceará detalhou a apreensão de um adolescente e a prisão de adulto, que seria mandante do crime

Foram detidos dois suspeitos de matar Henrique Marques de Jesus , turista paulista de 16 anos que visitava Jijoca de Jericoacoara, município do Litoral Oeste do Ceará. O governador Elmano de Freitas (PT) foi quem informou a apreensão em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 23, durante a promoção de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O Secretário de Segurança Pública, Antonio Roberto Cesário de Sá, informou, em seguida, que há “ um adolescente apreendido, réu confesso , pelo ato bárbaro” e também um adulto preso como mandante do crime . Ele confirmou que há relação dos suspeitos com organizações criminosas.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) já havia informado nesta sexta-feira, 20, que tinha identificado os suspeitos de envolvimento na morte de Henrique.

Danilo afirma que estava com o filho se divertindo na noite da segunda-feira, 16, e que no dia seguinte ambos embarcariam em um voo de volta.

O garoto foi para a pousada onde estavam hospedados e o pai permaneceu se divertindo na noite de Jeri. Ao chegar no local de hospedagem, Danilo verificou que o filho não havia chegado.

De acordo com o pai, o adolescente teria feito gestos com as mãos ao posar para uma foto e acabou sendo confundido com um integrante de facção rival àquela atuante no local.

O pai de Henrique explicou, em entrevista ao O POVO, que, em São Paulo, não há represálias de organizações criminosas que vinculem gestos com apologia à facção.