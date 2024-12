"Eles vão andando e batendo no meu filho", diz pai de turista morto em Jericoacoara

Danilo Martins receberá o corpo do filho de 16 anos um dia antes da véspera de Natal. Traslado foi viabilizado com ajuda financeira de amigos. Os dois faziam a primeira viagem para fora de São Paulo

Danilo Martins de Jesus, pai do adolescente Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, morto após desaparecer em Jericoacoara, no Ceará, no último dia 17 de dezembro, apontou que o filho foi agredido e arrastado nas imagens do vídeo de câmeras de vigilância no município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. Conforme o pai, algumas pessoas passam pelo local e presenciam as agressões, mas não fazem nada por medo. "Eles vão andando e batendo no meu filho", descreve a cena.

O pai receberá o corpo de Henrique um dia antes da véspera de Natal para os ritos de velório e sepultamento no município de Bertioga, na Baixada Santista. O translado do corpo do Ceará até a cidade do litoral paulista só foi possível a partir de uma vaquinha custeada por amigos do adolescente. Era a primeira viagem de pai e filho para fora de São Paulo.