Justiça aceita denúncia contra integrante do CV suspeito de envolvimento na morte de subtenente da PM

SUBTENENTE Ricardo, assassinado na madrugada de quarta / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A Justiça do Ceará aceitou na última quinta-feira, 30, a denúncia contra o investigado Ítalo Gabriel Barreto, 18, suspeito de envolvimento na morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Francisco Ricardo Silveira Neto, de 51 anos. O documento foi apresentado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) no último dia 27 de janeiro. O réu é apontado como integrante da facção criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV), vulgo “Micróbio”. Além dele, mais outras três pessoas são suspeitas de terem participado do homicídio contra o agente no dia 15 de janeiro, no bairro Pirambu, em Fortaleza. O PM foi alvejado por 22 disparos de arma de fogo no momento em que saía para trabalhar.