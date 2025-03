Mãe do "Skidum", chefe do CV no Pirambu, é presa durante visita na CPPL IV

Imagem de apoio ilustrativo. Prisão aconteceu durante operação da Polícia Civil e Políca Penal em Itaitinga, no Ceará / Crédito: Divulgação/PC-CE

A mãe do chefe do Comando Vermelho (CV) no Pirambu, em Fortaleza, o “Skidum”, foi presa nesse domingo, 9, durante operação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Polícia Penal (PP-CE). A mulher, identificada como Ruthe Leide da Silva Alencar Lima, de 49 anos, possuía mandado em aberto de prisão preventiva por crime de integrar organização criminosa.

A prisão da mulher teria acontecido após uma visita dela a um preso na Unidade Prisional Itaitinga 4, também conhecida como CPPL IV, no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).