Segundo adolescente é apreendido suspeito de participar da morte de turista em Jericoacoara

Sobe para três o número de pessoas capturadas suspeitas de participação no crime contra a vítima de 16 anos. Outras duas pessoas foram identificadas no último dia 23

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou, em nota, nesta quinta-feira, 2, que o jovem foi detido após a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) repassar a localização do suspeito à PM. Ao chegar no local, os agentes apreenderam o alvo. A pasta, no entanto, não informou qual foi o papel do suspeito no homicídio contra o turista.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de participar da morte do turista de São Paulo morto na Vila de Jericoacoara , no dia 17 de dezembro. A vítima, Henrique Marques de Jesus, 16 , teria sido morta por integrantes do Comando Vermelho (CV) após ser apontado pelo grupo como membro de facção rival. O corpo dele foi encontrado na região litorânea.

Morte foi ordenada de dentro de presídio no Maranhão, diz Polícia

No último dia 23, duas pessoas foram detidas suspeitas do crime contra o turista: outro adolescente, apontado como executor da vítima; e um homem de 36 anos, que está recolhido no sistema prisional do Maranhão e que teria ordenado a morte do jovem de dentro do local.

“Nós tivemos um elemento que estava no presídio do estado do Maranhão, que autorizou e determinou a execução do adolescente”, disse o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI/Norte), Marcus Aurélio, em entrevista ao O POVO na época do crime.

Segundo o delegado, ainda não há confirmação se o adolescente era ou não integrante de alguma organização criminosa. Câmeras de vigilância registraram o momento em que Henrique foi arrebatado por um grupo de cerca de oito pessoas, todas suspeitas do crime.