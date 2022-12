Bombeiro militar que ficou à deriva após salvar turista será promovido por bravura

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Jairo Oliveira, de 36 anos, ficou à deriva após realizar o salvamento de um turista francês que praticava kitesurfe, na praia de Jericoacoara, no Ceará, e foi encontrado nesta quarta-feira, 7, na praia de Guriú, em Camocim. A distância entre as praias é de 21 quilômetros. O profissional da segurança pública, que nadou aproximadamente quatro horas até chegar a um povoado, será promovido por bravura.

A informação da promoção foi divulgada durante coletiva de imprensa com o bombeiro na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na tarde desta quarta-feira, 7. Conforme o sargento Jairo Oliveira, a praia de Jericocoara é de enseada, assim os surfistas saem da praia da Malhada e seguem em direção ao pôr do sol. Depois do pôr do sol, os kitesurfistas fazem um velejo que é perigoso. O turista foi encontrado nessa situação, o vento enfraqueceu e ele ficou à deriva.

Depois de ter resgatado o kitesurfista francês, Jairo foi buscar o equipamento profissional e foi quando uma linha enganchou no seu jet ski, fazendo com que ele, bombeiro, ficasse à deriva. O bombeiro disse que tudo ficou escuro, que ele tentou sair com o equipamento, mas não foi possível.

Sem conseguir sair na moto aquática e percebendo que a terra firme estava muito longe, ele ainda permaneceu na moto um tempo para ver se avistava um povoado. Uma estrela o ajudou a se basear, até que ele saiu e nadou com o colete no peito. No trajeto, ele nadou de peito, de costas, e tentou alinhar sua localização por meio das estrelas.

Segundo ele, antes de sair, ele também tentou se preparar psicologicamente para nadar, no mínimo, cerca de três horas. Começou a nadar às 21 horas, mas à meia-noite ainda continuava nadando. Jairo também disse que houve um momento de "aperreio", que os peixes começaram a mordê-lo, mas ainda assim continuou nadando.

Depois, ele começou a escutar barulho de ondas e avistou um local onde as ondas estavam quebrando. Em determinado momento, conseguiu colocar o pé na areia, o momento de maior comemoração. Ainda estava distante de Tatajuba, mas caminhou aproximadamente 50 minutos e chegou à casa de uma moradora, que foi solícita e ofereceu lanche e água ao bombeiro.

Além do preparo físico, o sargento ressaltou a importância do preparo psicológico. Ele lembrou que comemorou bastante o momento em que chegou à praia e que estava frio, sentia câimbras. "Eu via que era muito distante e eu ficava me cobrando, eu tenho que manter a calma."

O Corpo de Bombeiros agora realiza os trâmites para a promoção do sargento por bravura. O comandante geral, o coronel Ronaldo Roque de Araújo, ressaltou o aparato oferecido pelo secretário da Segurança Sandro Caron, o apoio da Capitania dos Portos, além dos pescadores e moradores. (Colaborou Gabriel Gago/Especial para O POVO)

