Pedra da Risca do Meio ganha sede voltada para educação ambiental no Cocó

Espaço tem exposições e deve receber visitantes do parque Adahil Barreto e excursões escolares, Local já está aberto para visitação do público

O Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, submerso a 18 quilômetros (km) do Porto do Mucuripe, ganhou uma sede física para a administração. O local, instalado na área Adahil Barreto do Parque do Cocó, em Fortaleza, será utilizado também para educação ambiental da população. O espaço conta com visualização em realidade virtual, exposição de equipamentos de mergulho e ossos de espécies encontradas nas delimitações do parque marinho.

“A gente sempre sentiu a necessidade de as pessoas conhecerem o parque. Como ele é submerso, é muito difícil esse conhecimento. Então, aqui é uma forma de essa comunidade ter contato com o parque, conhecer mesmo sem de fato ir até a sua área”, afirma a gestora do parque da Pedra da Risca do Meio, Izaura Lila Lima.

Giulia Filgueira, cientista ambiental, é uma das profissionais responsáveis pelo trabalho de educação ambiental marinha que ocorrerá na sede. A educadora conta que o intuito do projeto é apresentar aos visitantes os “atores sociais que fazem parte da pesca artesanal”, como mergulhadores e pescadores, e construir uma conscientização ambiental para a região marinha do Ceará.

A partir da inauguração, ocorrida nesta quarta-feira, 7, a sede está aberta à visitação do público. O espaço é pequeno, estando contido dentro de contêineres adaptados com duas salas e um banheiro.

Na sala reservada para a educação ambiental, há duas telas ligadas ao equipamento de realidade virtual e duas mesas com as representações das espécies da fauna dispostas para visualização. Por isso, só é possível visitar o local em grupos pequenos.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno, quem visitar o parque Adahil Barreto poderá conhecer também o espaço educacional. “A ideia inicial era ser na Beira Mar. A prefeitura colocou algumas dificuldades para instalar lá. Nós achamos até interessante porque esse parque é muito frequentado pelas escolas, por crianças”, afirma.

Na ocasião, sete pessoas foram premiadas com a placa Amigos do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio. Entre elas está a diretora da Colônia de Pescadores Z-8 e responsável pela Rede de Mulheres Marisqueiras do Ceará, Maria Cristina de Sousa Paula. Para ela, o Parque Estadual Marinho é importante para a melhoria da quantidade e da qualidade do pescado.

Maria Cristina fala que o parque contribuiu com a conscientização sobre os perigos da pesca predatória, e esse trabalho fez com que o pescado rendesse muito. O Projeto Botucatu, que visa a união das comunidades de pescadores artesanais e marisqueiras da Colônia com a gestão do parque marinho, é citado por Maria Cristina como uma das ações desenvolvidas pela organização ambiental que propõe a educação e conscientização das pessoas envolvidas com a atividade pesqueira.

Lei do Mar

Será votado nesta quarta-feira, 7, na Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE), o projeto de lei nº 141/2022, que institui a Política Estadual de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos do Mar (Perm). O projeto é oriundo de uma mensagem da governadora Izolda Cela enviada aos deputados em 28 de novembro.

Nessa terça-feira, 6, a política foi aprovada pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público; Orçamento, Finanças e Tributação; de Viação; de Transporte e Desenvolvimento Urbano; de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido; de Cultura e Esporte.

Segundo o texto do projeto, o intuito da lei é “contribuir para a proteção dos ecossistemas e a fomentar os usos sustentáveis dos recursos do mar, de forma ordenada, multissetorial e ecossistêmica”. A lei também prevê o fomento da pesquisa científica e tecnológica. (Colaborou Ísis Tavares/Especial para O POVO)

Sede seria na Beira Mar



Anteriormente, havia sido anunciado que a sede física para a administração do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio ficaria na Beira Mar. Porém, a Prefeitura de Fortaleza informou que a estrutura da nova Beira Mar não comportaria a estrutura de contêineres de longa permanência do projeto.

Assim, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) optou pela instalação no Adahil Barreto, na área cedida pela Prefeitura ao Estado para ser anexada ao Parque Estadual do Cocó.

Leia a nota da Prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Executiva Regional 2, informa que o projeto arquitetônico da nova Beira Mar, entregue à população de Fortaleza em maio deste ano, não comporta a estrutura de contêineres de longa permanência, como seria a proposta da sede do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio.

A configuração da nova Beira Mar foi idealizada para comportar quiosques padronizados e distribuídos com a finalidade de permitir o uso do espaço do calçadão para práticas esportivas e de lazer, além de servir à população que busca o consumo de alimentos e bebidas.

Dessa forma, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) optou pela instalação da sede do Parque Estadual Marinho da Risca do Meio, na Área Adahil Barreto, cedida pela Prefeitura de Fortaleza ao Estado para ser anexada ao Parque Estadual do Cocó.

Hoje, o local abriga um viveiro de mudas, inaugurado em junho do ano passado, em uma parceria entre os entes municipal e estadual."

