Mais 100 triciclos de reciclagem devem ser implementados em Fortaleza até 2024

A Prefeitura de Fortaleza anunciou na última terça-feira, 6, o objetivo de atingir uma taxa de reciclagem de 50% do lixo produzido na Cidade em um período de oito anos. Para isso, tramita na Câmara Municipal o projeto "Mais Fortaleza", com uma série de propostas que pretendem melhorar o manejo de resíduos sólidos. Na ampliação do Re-Ciclo, uma das medidas que devem ser colocadas em prática até o fim de 2024, mais 100 triciclos elétricos de reciclagem devem estar circulando por Fortaleza.

Segundo o presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), Luiz Alberto Sabóia, o projeto nasceu um pouco antes do início da pandemia de Covid-19, e, apesar da crise sanitária dos últimos anos, as ações já mostram resultados.

Atuante em cinco bairros da Capital (Praia de Iracema, Centro, Meireles, Mucuripe e Varjota), o Re-Ciclo já recolheu 53 toneladas de lixo e gerou uma renda superior a R$ 75 mil para as associações participantes. A meta é de que o Re-Ciclo seja expandido para todas as regionais da Cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sabóia explica que, para fazer parte do projeto, os catadores interessados devem estar filiados a associações vinculadas à Prefeitura. De acordo com o presidente da Citinova, o credenciamento é estabelecido por meio de lei municipal, na qual as associações dão entrada com a documentação para, assim, solicitarem participação no programa.

"O catador passa por um treinamento que envolve o uso do triciclo, o uso de EPIs e de como abordar (as pessoas)", destaca. "Esse projeto possibilita a inclusão social dos catadores, ele ajuda a criar condições de trabalho. Com o triciclo, o catador consegue percorrer maiores distâncias do que com os carrinhos e consegue uma visibilidade social muito maior", avalia.

No último mês de setembro, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), lançou a nova fase do projeto-piloto do Re-ciclo. A expectativa é de que 350 toneladas de resíduos sejam coletadas em um ano. Por meio de uma parceria com a rede privada, os catadores associados ao programa receberam uma renda fixa no valor de R$ 1.100.

Os veículos possuem uma capacidade para transportar cerca de 150 quilos (kg), atingindo a velocidade máxima de 25 km/h e autonomia de 30 km. No último mês de maio, o projeto Re-Ciclo foi premiado nacionalmente na categoria "Mobilidade Consciente" na competição Vozes da Mobilidade Urbana 2022, em São Paulo.

Taxa de Lixo em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), enviou à Câmara Municipal de Fortaleza o projeto que institui a Taxa do Lixo. O valor será de R$ 21,50 a R$ 133,23 por mês. O critério escolhido para definir o valor é a área edificada do imóvel. Haverá ainda 232 mil imóveis isentos — 29% do total.

A obrigação de criar tributo para financiar serviços de limpeza urbana e saneamento é estabelecida em lei federal, o novo Marco Legal do Saneamento Básico, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2020.

Entenda valores, os benefícios e os isentos.

Sobre o assunto Prefeitura projeta chegar a 50% de reciclagem do lixo em oito anos

Réveillon de Fortaleza: saiba como se cadastrar para ser ambulante

Tirullipa pede perdão após ser expulso de Farofa da Gkay: "Eu me excedi"

Aulão de reggae leva arte e cultura para a Praça da Estação das Artes, em Fortaleza

Tags