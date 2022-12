Prefeitura projeta chegar a 50% de reciclagem do lixo em oito anos

Diante do anúncio da criação da Taxa do Lixo em Fortaleza, anunciada na última terça-feira, 6, a Prefeitura busca implementar uma série de medidas que culminem no alcance da meta de reciclagem de 50% dos resíduos gerados na Capital, em oito anos.

Atualmente, Fortaleza possui apenas cerca de 7% dos seus resíduos reciclados. Segundo o presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), Luiz Alberto Sabóia, Fortaleza está acima da média nacional, que varia entre 2% e 4%.

Sabóia destaca que a meta é que a Capital cearense seja um modelo nacional. "Precisamos ter um foco de economia circular, que envolve a coleta seletiva, o reuso e a reciclagem. Então, tudo que puder ser recuperado, deve ser. Estabelecemos uma meta muito ousada, que é de 50% de taxa de reciclagem para os próximos oito anos", destaca.

Conforme o presidente da Citinova, diversas ações já realizadas em Fortaleza serão amplificadas para que a meta seja alcançada dentro do prazo estipulado. Ampliação dos ecopontos, das ilhas ecológicas e dos ecopontos móveis. Sabóia ressalta ainda que, uma vez que a meta seja alcançada, a cidade poderá desfrutar de diversos benefícios.

"Além de ter uma repercussão na limpeza, isso irá promover uma geração de renda incrível, desde o catador até o intermediário que compra, até a indústria que recicla, que gera um novo processo produtivo", descreve.

Projeto na Câmara

As propostas fazem parte do programa Mais Fortaleza. Na manhã desta quarta-feira, 7, o projeto de lei que trata da taxa do manejo de resíduos sólidos já tramita na Câmara Municipal, assim como o projeto que prevê a criação da Taxa do Lixo, como determina o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei federal nº 14.026/2020). Municípios que não implementarem a cobrança poderão sofrer sanções administrativas.

Ainda segundo o presidente da Citinova, a taxa servirá para arcar com os custos da coleta, do transporte, do transbordo, do tratamento e da destinação final do lixo, assim como todas as propostas que visam qualificar o manejo de resíduos sólidos da cidade.

