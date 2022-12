Bombeiro que desapareceu no mar ao tentar salvar turista sobrevive após nadar 21 km

O sargento do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), que havia desaparecido na Praia de Jericoacoara ao tentar resgatar um turista francês, foi encontrado com vida na madrugada desta quarta-feira, 7. Ao perceber que se afastou da costa, o sargento Jairo, de 36 anos, pulou de sua moto aquática e nadou até a terra firme. Ele foi localizado na Praia de Tatajuba em Camocim, cerca de 21,3 km de onde desapareceu.





Jairo estava desaparecido desde a noite de terça-feira, 6. Na ocasião, com o auxílio de uma moto aquática, ele conseguiu salvar um turista, que estava em uma competição de kitesurf. O sargento, no entanto, retornou ao mar para resgatar os equipamentos e não regressou.

Por volta das 2h36 desta quarta-feira, foi localizado. Em depoimento, ele explicou que a pipa enroscou na turbina da moto aquática, o que ocasionou a sua deriva. “Aguardei e ao observar que estava me distanciando ainda mais da costa, abandonei a moto aquática, por volta das 21 horas, e nadei até a terra firme, por volta das 1h30 da madrugada”, comentou.

A distância da Praia de Jericoacoara, o local de desaparecimento, até a Praia de Tatajuba, onde foi encontrado, é de 21,3 km. O próprio Jairo comunicou que estava vivo para o Corpo de Bombeiros e seus familiares. “Ao chegar em terra, andei até chegar em uma casa, me identifiquei, pedi apoio, liguei para minha mãe, avisei que estava tudo bem e logo em seguida avisei o Posto de Guarda Vidas de Jericoacoara”, concluiu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros do Ceará agradeceu o apoio de equipes da corporação para realizar a localização do sargento:

‘Agradecemos o empenho da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Camocim, que prontamente somou esforços nas buscas disponibilizando duas embarcações. Como também, das guarnições de guarda-vidas com viaturas 4×4 e moto aquáticas de Jericoacoara, da 1ª e 2ª Companhias de Salvamento Marítimo, da equipe do drone de última geração, da guarnição de mergulhadores, guarnições de busca e salvamento de Itapipoca, Sobral e Canindé, além de voluntários civis com conhecimento do local e seus respectivos barcos”, obrigado! – Coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Ronaldo Roque de Araújo.



