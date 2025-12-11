Facção: preso quinto suspeito de incendiar barco em Itarema

Embarcação foi incendiada na madrugada de segunda-feira, 8 / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Preso mais um suspeito de incendiar uma embarcação barco na Praia dos Torrões, em Itarema, a 188,52 quilômetros de Fortaleza. O homem, de 25 anos, foi capturado nessa quarta-feira, 10, no Município. Com a prisão, subiu para cinco o número de criminosos envolvidos na ação criminosa, sendo um apontado como mandante e os demais por atear fogo na embarcação. O suspeito preso nessa quarta já respondia por um homicídio registrado em outubro, também em Itarema. Com ele, foi apreendido uma arma de fogo calibre .40, duas munições, dois celulares e demais objetos. A prisão aconteceu por uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Leia Mais | Eusébio: homem é preso em casa de luxo por furto de 68 veículos de locadora nacional Os envolvidos são investigados por incendiar uma embarcação avaliada em R$ 1,8 milhão. O crime aconteceu após o proprietário receber mensagens de uma facção criminosa, da qual os suspeitos fariam parte, cobrando de R$ 320 para que o empresário continuasse com as atividades de pescados no local. As cobranças começaram no início deste mês, no entanto, a taxa não foi paga e os suspeitos incendiaram a embarcação na madrugada de segunda-feira, 8. Após a ocorrência, uma operação policial capturou quatro envolvidos no ataque. O primeiro alvo foi detido no início da manhã da terça-feira, 9, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Ele, conforme apurado, seria o responsável por ordenar o crime.