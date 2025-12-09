Chefe de facção que ordenou incêndio a barco em Itarema é preso

Embarcação foi incendiada na madrugada de segunda-feira, 8 / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um chefe de uma facção criminosa, suspeito de ordenar o incêndio de uma embarcação na Praia dos Torrões, em Itarema, no litoral cearense, foi preso nesta terça-feira, 9, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O homem, de 28 anos, foi capturado em menos de 24 horas após a ação criminosa, registrada na madrugada dessa segunda-feira, 8. De acordo com o dono da embarcação, o crime ocorreu após o grupo criminoso tentar extorquí-lo, cobranddo uma taxa de R$ 320. As cobranças teriam sido iniciadas no começo deste mês por meio de mensagens.