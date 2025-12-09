Chefe de facção que ordenou incêndio a barco em Itarema é preso

Chefe de facção que ordenou incêndio em embarcação em Itarema é preso em FortalezaCrime aconteceu após o proprietário do barco ser alvo de extorsão pelo grupo criminoso, que exigia o pagamento de uma taxa de R$ 320 para permitir atuação na região litorânea
Um chefe de uma facção criminosa, suspeito de ordenar o incêndio de uma embarcação na Praia dos Torrões, em Itarema, no litoral cearense, foi preso nesta terça-feira, 9, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O homem, de 28 anos, foi capturado em menos de 24 horas após a ação criminosa, registrada na madrugada dessa segunda-feira, 8.
De acordo com o dono da embarcação, o crime ocorreu após o grupo criminoso tentar extorquí-lo, cobranddo uma taxa de R$ 320. As cobranças teriam sido iniciadas no começo deste mês por meio de mensagens.
Leia Mais | "Bunker" no Iguape guardava armamento de guerra e drogas destinadas ao tráfico em Fortaleza
Após a ocorrência, equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) iniciaram diligências e localizaram o suspeito, que já possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e receptação. O homem seria um dos líderes de uma facção de origem carioca.
O suspeito foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil em Fortaleza. Na Delegacia, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa, incêndio e extorsão. Outros envolvidos na mesma ação criminosa foram encaminhados para a Delegacia de Itarema. A ocorrência segue em andamento.