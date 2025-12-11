Fortaleza: 11 celulares sem documentação são apreendidos no Aeroporto

Polícia Federal apreendeu diversos aparelhos eletrônicos durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Fortaleza / Crédito: Reprodução/ PF

Uma mulher foi flagrada com aparelhos eletrônicos sem documentação fiscal na noite desta quarta-feira, 10, no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Os itens foram apreendidos e a passageira foi conduzida à sede da Polícia Federal (PF). LEIA MAIS | Suspeito de matar cearense em SP viajou a Crateús e chorou no velório antes de ser preso

