Fortaleza: 11 celulares sem documentação são apreendidos no Aeroporto

11 celulares sem documentação fiscal são apreendidos no Aeroporto de FortalezaOs itens estavam na bagagem de uma passageira, que poderá responder pelo crime de descaminho
Uma mulher foi flagrada com aparelhos eletrônicos sem documentação fiscal na noite desta quarta-feira, 10, no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Os itens foram apreendidos e a passageira foi conduzida à sede da Polícia Federal (PF).
Dentre os aparelhos apreendidos, havia 11 celulares, cinco fones sem fio e 20 caixas vazias de celular, todos sem documentação fiscal, de acordo com as informações da PF.
Esses objetos estavam na bagagem de uma passageira que desembarcava de voo saído do município de Foz do Iguaçu, no Paraná.
A mulher foi levada à sede da PF para os procedimentos cabíveis e poderá responder pelo crime de descaminho.
Segundo a PF, as apreensões integram as atividades de fiscalização realizadas rotineiramente em aeroportos, com o intuito de combater práticas ilícitas.