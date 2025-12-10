Suspeito de matar cearense em SP viajou a Crateús e chorou no velório antes de ser preso

Alex e Katiane moravam juntos em residencial na zona oeste de São Paulo. Mulher é natural de Crateús, no Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram

O companheiro da cearense Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, foi preso suspeito de feminicídio, nesta terça-feira, 9, em São Paulo, dias após voltar do Ceará. Alex Leandro Bispo dos Santos, 40 anos, esteve em Crateús para participar do velório e sepultamento da jovem e foi consolado por parentes da vítima. Conforme apuração do O POVO, Katiane morreu no dia 29 de novembro depois de cair do 10º andar de um prédio no bairro do Morumbi, em São Paulo. O corpo foi trasladado para o Ceará e sepultado no distrito de Realejo, na zona rural de Crateús, terra natal da vítima.