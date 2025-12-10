Suspeito de matar cearense em SP viajou a Crateús e chorou no velório antes de ser preso

Suspeito de matar cearense em SP viajou a Crateús e chorou no velório antes de ser presoAlex Leandro Bispo participou do sepultamento de Maria Katiane. na zona rural de Crateús. Dias depois, imagens de câmeras de segurança mostraram que ele agrediu a vítima minutos antes da morte
O companheiro da cearense Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, foi preso suspeito de feminicídio, nesta terça-feira, 9, em São Paulo, dias após voltar do Ceará. Alex Leandro Bispo dos Santos, 40 anos, esteve em Crateús para participar do velório e sepultamento da jovem e foi consolado por parentes da vítima.
Conforme apuração do O POVO, Katiane morreu no dia 29 de novembro depois de cair do 10º andar de um prédio no bairro do Morumbi, em São Paulo. O corpo foi trasladado para o Ceará e sepultado no distrito de Realejo, na zona rural de Crateús, terra natal da vítima.
Antes de ter a prisão temporária decretada, Alex Leandro viajou de São Paulo ao Ceará acompanhando o corpo. Testemunhas afirmam que Alex chorou, levou flores ao túmulo e abraçou os pais e outros parentes da vítima. A família acreditava na versão de que a queda poderia ter sido um suicídio ou um acidente.
Imagens de câmeras mostram Alex agredindo a vítima
A divulgação de imagens do circuito de segurança do condomínio onde o casal morava fez com que Alex fosse apontado como principal suspeito do crime. As gravações, obtidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mostram que a mulher foi vítima de uma sequência de agressões minutos antes da queda.
Nos vídeos, é possível ver Alex agredindo Maria Katiane com socos no estacionamento do prédio. As imagens mostram a cearense tentando sair do elevador, sendo puxada pelos cabelos e jogada contra a parede do elevador pelo companheiro.
A sequência de agressões desmontou a tese de suicídio e fundamentou o pedido de prisão do suspeito, que foi detido ao retornar para São Paulo.
A morte de Maria Katiane havia gerado repercussão em Crateús. Ela deixa uma filha pequena, de um relacionamento anterior.
A Polícia Civil de São Paulo segue investigando o caso para concluir o inquérito. O POVO não localizou a defesa de Alex Leandro até a publicação desta matéria.