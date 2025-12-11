Homem é preso por furto de 68 carros em fraude cibernética

Suspeito foi preso em casa de luxo no municipio do Eusébio, no Ceará / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um homem de 29 anos foi preso nessa quarta-feira, 10, em uma casa de luxo localizada em um condomínio no bairro Cidade Alpha, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele é suspeito de atuar em um esquema criminoso que furtou, pelo menos, 68 veículos de uma locadora nacional por meio de fraudes cibernéticas. A captura aconteceu durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Coordenação-Geral de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça (Ciberlab/MJ), da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Civil do Tocantins.

Leia Mais | Polícia cumpre mais de 100 mandados e bloqueia R$ 59 milhões em operação contra facção Conforme a investigação, os criminosos utilizavam credenciais da empresa de aluguel de veículos, de forma fraudulenta, para acessar a plataforma de reservas da empresa nacional. No espaço, eles realizam reservas ilegais que possibilitaram o furto de 68 veículos da empresa. Ainda segundo as informações policiais, com o veículo alugado de forma ilegal, eles anunciam a venda do carro em redes sociais, aplicativos de mensagens e na “Dark Web”. Com o suspeito, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e dois veículos de luxo. Além do mandado de prisão, foram cumpridos outros 17 de busca e apreensão: um no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, 12 na capital paulista, em São Paulo, e três em Palmas, em Tocantins.