Homem é preso suspeito de jogar esposa cearense de prédio em SP

Homem é preso suspeito de jogar esposa cearense do 10º andar de prédio em São PauloImagens de câmera de segurança mostraram homem arrastando e socando esposa minutos antes da queda
Alex Leandro Bispo dos Santos, 40, foi preso na terça-feira, 9, suspeito de feminicídio contra a esposa Maria Katiane Gomes da Silva, 25. A mulher, natural de Crateús, no Ceará, caiu do 10º andar de um prédio residencial da zona oeste de São Paulo no dia 29 de novembro.
O caso era tratado como um suicídio até que vídeos de câmeras de segurança mostraram Alex agredindo a mulher minutos antes da queda. Conforme a Polícia Civil de São Paulo, a investigação requisitou exames periciais e outras diligências para esclarecer os fatos.
Nas imagens da garagem do prédio onde vítima e agressor moravam, é possível ver Maria Katiane sendo arrastada e socada por Alex. Dentro do elevador, o casal continua a discussão e Katiane é novamente arrastada pelo marido para fora do equipamento.
Pouco depois, Alex volta sozinho para o elevador, se agacha e leva as mãos à cabeça. Conforme a CNN Brasil, testemunhas levantaram dúvidas sobre a versão de que a mulher teria caído ou se jogado. Vizinhos informaram à Polícia que ouviram gritos.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o suspeito compareceu ao velório de Katiane, realizado em Crateús. Ele é visto debruçado sobre o caixão da vítima durante a cerimônia.