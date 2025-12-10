Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preso motorista que atropelou duas mulheres em Várzea Alegre

Preso motorista que atropelou duas mulheres e fugiu sem prestar socorro em Várzea Alegre

Homem foi localizado na cidade de Cedro pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa terça-feira, 9. As vítimas foram atingidas no sábado, 6
O motorista que atropelou e matou duas mulheres próximo a uma rodovia no município de Várzea Alegre, na região do Cariri cearense, na madrugada do sábado, 6, foi preso nessa terça-feira, 9. O suspeito fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Tamira Pinho, 23, e Maria Eduarda, 25, caminhavam próximo à via quando foram atingidas pelo condutor após ele perder o controle do veículo e sair da pista. O carro ainda atingiu duas casas às margens da rodovia.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) capturou o homem no município de Cedro, a 41,5 quilômetros de onde o crime aconteceu. Contra ele, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Cedro.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito de Várzea Alegre, Flávio Filho (MDB), lamentou o acidente. “Neste momento difícil, expressamos nossa solidariedade às famílias e amigos, desejando serenidade e apoio para enfrentarem a perda”, escreveu.

“Que as histórias, convivências e gestos que marcaram suas vidas permaneçam como lembranças guardadas por todos que as conheceram”, finaliza a nota de pesar.

