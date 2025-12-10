Preso motorista que atropelou duas mulheres em Várzea Alegre

Homem foi localizado na cidade de Cedro pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa terça-feira, 9. As vítimas foram atingidas no sábado, 6

Tamira Pinho, 23, e Maria Eduarda, 25, caminhavam próximo à via quando foram atingidas pelo condutor após ele perder o controle do veículo e sair da pista. O carro ainda atingiu duas casas às margens da rodovia.

O motorista que atropelou e matou duas mulheres próximo a uma rodovia no município de Várzea Alegre , na região do Cariri cearense, na madrugada do sábado, 6, foi preso nessa terça-feira, 9. O suspeito fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Leia Mais | Homem é encontrado desmaiado e com múltiplas lesões em terreno baldio de Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) capturou o homem no município de Cedro, a 41,5 quilômetros de onde o crime aconteceu. Contra ele, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Cedro.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito de Várzea Alegre, Flávio Filho (MDB), lamentou o acidente. “Neste momento difícil, expressamos nossa solidariedade às famílias e amigos, desejando serenidade e apoio para enfrentarem a perda”, escreveu.

“Que as histórias, convivências e gestos que marcaram suas vidas permaneçam como lembranças guardadas por todos que as conheceram”, finaliza a nota de pesar.

