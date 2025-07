Homem é morto a tiros em Maracanaú; dupla é presa suspeita do homicídio

Um homem foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira, 28, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) realizaram diligências no local do crime. A vítima ainda não foi identificada oficialmente.

Uma dupla foi presa suspeita de executar a vítima horas após o crime, na madrugada desta terça-feira, 29. A captura aconteceu por uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) após localizar dois homens em uma motocicleta. Na ocasião, a dupla tentou fugir após aproximação dos agentes, mas foi capturada pelos policiais.