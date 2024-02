Após mais de quatro anos, assassinato de preso em presídio é confirmado no Ceará

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as agressões ocorreram na madrugada do dia 29 de janeiro e a vítima, um homem de 34 anos de nome não divulgado, foi encaminhado a uma unidade de saúde. Ele não resistiu e morreu dois dias depois.

No último dia 31 de janeiro, um detento de um presídio não informado localizado em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza) foi morto a golpes de um objeto perfurocortante artesanal durante uma briga com um outro preso . Foi o primeiro caso de homicídio de um interno de uma unidade prisional confirmado pelos órgãos de segurança de forma oficial desde setembro de 2019 .

Nenhum homicídio dentro de unidade de restrição de liberdade havia sido registrado no Estado em 2023, conforme as estatísticas da SSPDS. Em 2022, foram oficializados três assassinatos, sendo que dois ocorreram em centros socioeducativos (no Centro Socioeducativo de Sobral, na Região Norte do Estado, e no Centro Socioeducativo Canindezinho).



O terceiro caso foi a morte de um preso que foi agredido por outros autuados após ser recolhido à Delegacia de Capturas, no Centro de Fortaleza — ele veio a óbito ao ser transferido para a Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz (Região Metropolitana de Fortaleza).

Em novembro de 2021, um policial penal foi morto por um colega na Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, na RMF.



Em março de 2020, o adolescente Douglas Vieira da Silva, de 17 anos, foi encontrado morto no Centro Socioeducativo do Passaré e, em outubro de 2019, Pablo Oliveira da Silva, de 17 anos, foi morto no Centro Educacional Patativa do Assaré (Cepa).



Foi em setembro de 2019 o último caso oficial de detento morto em uma unidade prisional do Estado. Um homem não identificado foi assassinado na Unidade Prisional Regional de Sobral. Em março de 2019, Francisco Paulino de Melo havia sido morto na Cadeia Pública de Caridade (Sertão de Canindé), assassinado por outros presos por ter sido acusado de estuprar uma criança de seis anos.