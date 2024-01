Detento é encontrado morto em cela de presídio em Itaitinga

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

As causas do óbito de Carlos Henrique Oliveira Alves serão reveladas pela Perícia Forense, afirmou a SAP

“Paralelo a isso, a SAP esclarece que colabora, junto às autoridades policiais investigativas, para a completa elucidação do caso”.

A SAP ainda acrescentou que o preso era ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV). “A Pasta informa que acionou a Perícia Forense do Estado para a completa averiguação da causa de sua morte”, disse em nota a SAP.

Um preso foi encontrado morto , no último domingo, 10, em uma cela da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto ( UP-Itaitinga2 ), a antiga CPPL II, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) identificou o detento como Carlos Henrique Oliveira Alves.

Informações extraoficiais indicam que Carlos Henrique foi envenenado após ser obrigado a tomar um coquetel com substâncias letais, afirmou a advogada Ruth Leite Vieira, presidente do Conselho Penitenciário do Estado (Copen-CE).

O caso pode ter relação com a disputa entre facções criminosas, já que na unidade há presos de várias organizações criminosas separados por alas, também disse a advogada.

A SAP, porém, afirmou que não é possível dizer ainda se a morte ocorreu de forma dolosa. Conforme a secretaria, desde 2019 não ocorrem mortes violentas de presos nas penitenciárias do Estado. (Colaborou: Luiza Vieira/Especial para O POVO)