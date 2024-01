Relembre mortes ocorridas em presídios e centros socioeducativos no Ceará

Há a suspeita de que ele foi morto após ser obrigado a tomar um coquetel com substâncias letais, mas a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) afirma que somente após investigação será possível identificar as causas da morte.

Veja a seguir as últimas ocorrências fatais em estabelecimentos de privação de liberdade no Ceará

Em 28 de dezembro de 2022, um adolescente foi morto a golpes de barra de ferro no Centro Socioeducativo de Sobral (Região Norte do Estado). Os agressores seriam outros dois socioeducandos.

Em 24 abril de 2022, um adolescente de 14 anos foi morto no Centro Socioeducativo Canindezinho. Também outros adolescentes foram apontados como autores do ato infracional. Ele foi enforcado e cortado com gilete; a motivação seria o fato dele ter se gabado de ter matado o motorista de Uber José Hilker Assunção durante um assalto.

Em 18 de fevereiro de 2022, um detento veio a óbito no Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz (Região Metropolitana de Fortaleza). Conforme a Polícia Civil, ele teria tido um surto enquanto estava na Delegacia de Capturas e foi agredido por outros detentos. Horas depois, ao ser transferido para o CTOC, ele passou mal e morreu.

Em novembro de 2021, um policial penal matou um colega e, depois, tirou a própria vida na Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza.

Em março de 2020, o adolescente Douglas Vieira da Silva, de 17 anos, foi encontrado morto no Centro Socioeducativo do Passaré. Em outubro de 2019, a vítima foi Pablo Oliveira da Silva, de 17 anos, encontrado morto no Centro Educacional Patativa do Assaré (Cepa).