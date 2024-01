Estado recapturou 119 dos 161 fugitivos de presídios desde 2019

Policiais penais em presídios. Imagem meramente ilustrativa Crédito: Evilázio Bezerra em 31/07/2018

Na manhã desta sexta-feira, 8, Mateus Fernandes dos Santos Souza, conhecido como “Gato a Jato”, foi preso por policiais penais e militares. Tratava-se do último último acusado pela chacina ocorrida em Quixeramobim (Sertão Central) em 2018 ainda em liberdade, após fugir, em novembro de 2022, de uma viatura que o reconduzia ao presídio. Mateus foi o 119º fugitivo recapturado no Estado desde 2019. Esse número corresponde a 73,91% dos presos que conseguiram fugir dos presídios cearenses desde a criação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

Desde a chegada de Mauro Albuquerque ao Ceará, 161 presos fugiram de presídios, sendo que, neste ano, esse número é de 51— conforme O POVO mostrou em novembro último, é o maior número de fugas desde 2019, embora os números ainda sejam melhores que o registrado à época da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).



Em seguida, os presos arrombaram a tela de proteção do xadrez e pularam quando a viatura reduziu a velocidade para entrar no complexo penitenciário.

Chacina em Quixeramobim

A Chacina de Quixeramobim, ocorrida em 28 de novembro de 2018, deixou quatro mortos: Francisco Neto Lopes de Sousa, Débora Mayra do Nascimento de Sousa, Antônio Daniela Alves Pereira e Antônia Heyla Ferreira de Oliveira.

O crime, conforme a investigação, ocorreu por vingança e no contexto de disputa entre facções criminosas. O pai de Izaías havia sido morto por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e ele, integrante do Comando Vermelho (CV), passou a matar membros da facção rival, acompanhados dos comparsas.