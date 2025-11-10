Dois adolescentes suspeitos de ato análogo a homicídio devem ser internados por 45 dias

Foto de apoio ilustrativo: dois adolescentes suspeitos de ato infracional análogo a homicídio tiveram a internação provisória determinada por 45 dias pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) / Crédito: FERNANDA BARROS

Dois adolescentes investigados por ato infracional análogo a homicídio qualificado, com características de execução, tiveram a internação provisória determinada por 45 dias pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Jovens em medidas socioeducativas são foco de projeto do MPCE; SAIBA



O caso ocorreu no município de Independência, a 306 km de distância de Fortaleza, em 11 de agosto de 2024.