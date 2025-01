Moradores de Independência relatam terror com transbordamento de barragem: "Medo de acontecer de novo"

Moradores da zona rural de Independência , município a 306 km de Fortaleza, viveram momentos de terror no último domingo, 19. Isso porque cerca de dez localidades registraram alagamentos em decorrência das chuvas na cidade, que fizeram com que uma barragem transbordasse. Moradores e animais precisaram ser resgatados .

Segundo a Funceme, entre as 7 horas de sábado, 18, e 7 horas de domingo, 19, o município registrou 20 milímetros de chuva. O volume é considerado baixo, especialmente em área rural. O alagamento, no entanto, foi causado pela sangria de uma barragem em um reservatório, conhecido como açude “Catirina”.

A barragem, de propriedade privada, não estava registrada no Cadastro Estadual de Barragens (CEB) . Dessa forma, não era monitorada pelos órgãos responsáveis pela fiscalização dos recursos hídricos no Ceará. O proprietário da estrutura ainda não foi localizado.

De acordo com a Defesa Civil de Independência, as localidades atingidas foram: Várzea Grande, Araújo, Jucá, Miramar, Muquem, Assentamento Pintada, Oiticiquinha, Catirina, Promissão e Pereiros.

Em desespero, Cláudia utilizou as redes sociais para pedir socorro. “Eu estava nervosa demais, não conseguia ligar para ninguém. Gravei áudios e vídeos pedindo ajuda. Graças a Deus, um amigo do meu irmão que sabia nadar foi lá e conseguiu tirá-lo com uma boia antes de os Bombeiros chegarem”, relata.

“Ele viu que a água estava vindo muito depressa pelo beco e me ligou pedindo por ajuda para atravessar as vacas. Quando cheguei lá, ele, meu marido e meu irmão estavam tentando salvar os animais, mas a correnteza estava muito forte”, conta Cláudia.

O Corpo de Bombeiros chegou à comunidade por volta do meio-dia, com um bote para resgatar pessoas e objetos arrastados pela água. Segundo Cláudia, a operação foi dificultada pela correnteza e pelas cercas de arame que impediam o acesso.

No total, cinco pessoas e dois cachorros foram resgatadas sem ferimentos, com o auxílio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). A água começou a baixar lentamente no final do dia de domingo, mas foi apenas na manhã seguinte que a situação se estabilizou.

Os prejuízos após transbordamento de barragem em Independência

Taciany Pereira Melo Coutinho, 41, moradora da comunidade rural de Grota Grande, recebeu mensagens pedindo por socorro na manhã do incidente. Desesperada, ela foi até Miramar, comunidade próxima onde tem muitos amigos, para verificar a situação. “A gente vê essas coisas na TV ou no rádio, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente. Quando você vê a situação de perto, é muito angustiante”, diz.

As consequências do alagamento foram graves, com plantações destruídas e muitos animais perdidos ou mortos, incluindo porcos, galinhas e gado. “As estradas carroçáveis estão péssimas por conta das chuvas, ficaram praticamente intransitáveis, com muita lama”, aponta Taciany.