Mulher é morta a facadas por companheiro dentro de pousada em Independência, no Ceará

Ambos chegaram à pousada e foram atendidos pela recepcionista, que teria presenciado a entrada dos dois e o início das agressões. No entanto, a testemunha teria fugido de dentro da pousada assustada com a situação.

De acordo com o relatório policial obtido pelo O POVO , a Polícia foi acionada para uma ocorrência de agressão a mulher, mas ao chegar no estabelecimento verificou que o casal estava morto com o indicativo de feminicídio seguido de suicídio.

"Conforme as informações policiais, a vítima, uma mulher de 32 anos, foi a óbito após ser lesionada por um objeto perfurocortante em um estabelecimento. Após o crime, o suspeito, um homem de 34 anos, teria tirado a própria vida no mesmo local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência", informa a nota da SSPDS.

A investigação do crime segue com a Delegacia Municipal de Independência.