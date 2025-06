Iguatu: MP recomenda melhorias no atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

Foto de apoio ilustrativo: munícipio de Iguatu recebe orientações para melhorias no serviço empregado a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no regime meio aberto / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Iguatu, expediu recomendação para que o Município, localizado a 388, 82 km de distância de Fortaleza, adeque os serviços dos equipamentos de execução das medidas socioeducativas para adolescentes em regime meio aberto.



As recomendações incluem promoção de parcerias com instituições para a oferta de cursos profissionalizantes aos adolescentes e disponibilização de veículo exclusivo para o serviço. Medidas poderão ocorrer em um prazo de 30 dias, direcionadas à Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania (SAS).

Assim, deverá ser informado à Promotoria quando será concluída a obra para melhorias estruturais no prédio do Creas. Segundo as informações, os serviços estão funcionando temporariamente em local distante do Centro e com atuação de facções criminosas. Orientações do MP também passam por saúde e educação aos jovens do meio aberto, em Iguatu A recomendação também orienta que a Secretaria da Saúde (SMS) garanta o acesso ágil aos serviços da rede para os adolescentes atendidos, especialmente nos casos que envolvam saúde mental e dependência química. Com relação à Secretaria da Educação (Seces), o MP recomendou a efetivação de matrículas escolares em qualquer série do ano letivo, bem como a inclusão em programas de alfabetização.