Em quase dois anos, Casa da Criança e do Adolescente atendeu mais de 9 mil ocorrências

Próxima de completar dois anos em atividade, a Casa da Criança e do Adolescente, equipamento destinado ao acolhimento de jovens vítimas de abuso sexual, atendeu mais de 9.500 pessoas desde a inauguração, em junho de 2022. Sediado no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, o local oferece serviços em diversas áreas, como psicologia, segurança e justiça, voltados ao combate da violência e de seus efeitos nas crianças.

O equipamento é pioneiro no Brasil e, segundo a Secretaria da Proteção Social (SPS) do Governo do Estado do Ceará, responsável pela gerência do lugar, é o único no País a reunir todos os serviços necessários durante o amparo às vítimas e familiares. Entre os órgãos presentes no local estão o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o Plantão do Conselho Tutelar, a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (DCECA), a Defensoria Pública (DPCE), Ministério Público (MPCE) e a Perícia Forense (Pefoce).