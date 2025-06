Meruoca lidera chuvas em 46 cidades do Ceará; veja previsão do tempo

Foto de apoio ilustrativo. Em Fortaleza, o maior acumulado foi observado no posto da Defesa Civil, no Centro, com 24 mm de chuvas / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O Ceará registrou chuvas em 46 municípios entre 7 horas desse sábado, 21, e 7 horas deste domingo, 22. É o que informa boletim atualizado às 8h50min de hoje pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O posto Meruoca, no município de mesmo nome, no Litoral Norte, liderou as precipitações, com 38 milímetros (mm) registrados. Na sequência, vêm Maranguape (posto Fazenda Columinjuba), com 32 mm; e Iguatu (posto Aeroporto), com 29 mm. Veja a lista mais abaixo.