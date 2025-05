Edital para construção do Hospital Regional do Centro-Sul será lançado dia 26

O equipamento de saúde, que terá investimento de R$ 355,6 milhões, deverá atender 500 mil cearenses / Crédito: Reprodução/SOP

O edital que definirá a empresa responsável por construir o Hospital Regional do Centro-Sul (HRCS), no município de Iguatu, será publicado no próximo dia 26 de maio. O investimento no equipamento é de R$ 355,6 milhões. O processo licitatório, na modalidade Concorrência Eletrônica Integrada, terá as propostas abertas no dia 22 de agosto. A informação foi divulgada na quinta-feira passada, 15, pelo Governo do Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Trecho da BR-22 em Forquilha será interditado para retirada de veículo acidentado Hospital regional terá cerca de 240 leitos De acordo com as informações divulgadas pelo governo, o hospital terá um perfil para atendimentos de média e alta complexidade, alcançando, principalmente, os 17 municípios que estão no Centro-Sul / Vale do Salgado. A construção da unidade faz parte da política de regionalização da assistência da Saúde do Ceará. O objetivo é garantir que os pacientes sejam atendidos mais perto de casa, evitando longos deslocamentos. A unidade, que fará parte da rede da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), está prevista para ter 240 leitos. A unidade de saúde deverá realizar serviços em diferentes especialidades, incluindo Obstetrícia, Cardiovascular, Traumatologia e Oncologia.

O governador do Estado, Elmano de Freitas, destacou que o momento é “muito feliz”. “A empresa escolhida será conhecida no dia 22 de agosto deste ano, para que já em seguida possamos começar a obra e iniciar a construir esse sonho para todo o povo do Ceará, em especial para a região Centro-Sul”, afirmou em nota enviada à imprensa. Após a definição da empresa ganhadora, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) irá acompanhar a elaboração dos projetos executivos e fiscalizar a execução da obra.

A unidade será construída em uma área de 54 mil m², ao lado do prédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na Avenida do Contorno de Iguatu. A localização visa facilitar também o acesso da população dos municípios vizinhos. A titular da Sesa, Tânia Mara, informou que o equipamento deverá atender pelo menos 500 mil cearenses. “Teremos atendimento de obstetrícia de alto risco, UTI adulto, UTI pediátrica, teremos atendimento na clínica médica, clínica cirúrgica, traumato-ortopedia, tratamento de câncer. Portanto, sanando os grandes vazios assistenciais da região e evitando com isso que a população se desloque para outros locais para realizar seus tratamentos”, informou em nota enviada à imprensa.