Iguatu: PM prende mulher que estava foragida e apreende drogas

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em Iguatu, no Centro-Sul do Estado, uma mulher que estava foragida por participar de organização criminosa. O caso ocorreu nessa terça-feira, 30.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da PMCE foi acionada após moradores do bairro Vila Coqueiro desconfiarem que uma casa estaria sendo usada como ponto de venda de drogas. Com a denúncia, os policiais foram ao local, onde encontraram Rayane Alves dos Santos.

Em buscas no imóvel, a equipe encontrou um recipiente com pedras de crack embaladas para venda. Também acharam duas balanças, sendo uma de precisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um terreno baldio ao lado da casa, os policiais descobriram, enterrado, um vaso contendo outras drogas e algumas munições. Entre cocaína, crack e maconha, os entorpecentes somaram cerca de 1,3 kg.

Enquanto Rayane estava detida e parte da equipe realizava as buscas, outros policiais descobriram que a mulher tinha um mandado de prisão definitiva em aberto por participar de organização criminosa.

Ela foi levada à Delegacia Regional de Iguatu, onde os policiais cumpriram o mandado de prisão. Rayane também foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

Mais notícias de Segurança