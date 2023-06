Contrabando de cigarros eletrônicos: PF cumpre 13 mandados no Ceará

A Polícia Federal (PF) cumpriu 13 mandados de busca e apreensão durante a manhã desta quarta-feira, 31, nos municípios de Fortaleza e Juazeiro do Norte. A ordem foi expedida pela 12° Vara da Justiça Federal e faz parte da operação "2.2x", que busca combater o contrabando de cigarros eletrônicos no Estado.

Dez mandados foram cumpridos na Capital e três no município da região metropolitana do Cariri.

A Polícia chegou até os locais de armazenamento e comércio dos cigarros após identificar perfis que negociavam a venda dos produtos ilícitos nas redes sociais. Além da compra em lojas físicas, as páginas prometiam entrega a domicílio.

A comercialização, compra ou armazenamento de mercadoria proibida pode levar a penas de até cinco anos de prisão pelo crime de contrabando, sem prejuízo da descoberta de outros delitos mais graves praticados a partir da análise do material apreendido.

A ação foi realizada no Dia Mundial de Combate ao Fumo, comemorado no dia 31 de maio e criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1987. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o tabaco mata até metade de seus usuários, sendo responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano em todo o mundo.

O nome da operação faz alusão ao risco 2.2 vezes maior que os usuários de cigarros eletrônicos têm de desenvolver câncer, em relação aos não fumantes. O consumo de vapes ainda pode levar o usuário a contrair doenças terminais em idades mais jovens que os fumantes tradicionais.