PF encontra "supermaconha" dentro de encomenda nos Correios em Fortaleza

A droga estava escondida em uma caixa de som que saiu de Manaus com destino à Fortaleza

A Polícia Federal (PF) apreendeu uma encomenda postal que continha skunk, a chamada "supermaconha". A droga estava escondida dentro de uma caixa de som, enviada de Manaus a Fortaleza. Nenhuma prisão foi efetuada.

A substância foi encontrada durante uma ação de rotina da PF, com apoio da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) e dos Correios. Durante a fiscalização, um cão farejador indicou a presença de material suspeito dentro do pacote.

Após a apreensão, a droga passou por exames preliminares que confirmaram o ilícito e agora será enviada à Superintendência Regional da Polícia Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A PF deve abrir inquérito para investigar as circunstâncias do crime. Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas e, se condenados, a penas de até 15 anos de prisão.