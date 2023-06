Homem é preso em Caucaia por estupro de vulnerável

Durante ação de combate à criminalidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, foi cumprido um mandado de prisão condenatório em desfavor de um homem de 63 anos pelo crime de estupro de vulnerável. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, 31, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A operação foi organizada por agentes da Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações apontam que o crime aconteceu em 2011.

O homem cometeu o crime aproveitando-se de sua proximidade com a vítima, com 19 anos, quando o caso aconteceu. De acordo com as informações policiais, o homem era sogro do irmão da vítima.

O suspeito foi encontrado e preso na manhã desta quarta-feira, 31, no bairro Sítios Novos, na zona rural da cidade. Ele foi colocado à disposição da Justiça e deve cumprir a pena em regime fechado.

A identidade do suspeito foi mantida em sigilo para proteger a vítima