Homem foragido da justiça cearense há mais de 20 anos é preso em SP

O acusado foi preso no município de São Roque e deverá responder pelo crime de assassinato

Um homem de 48 anos foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) no município de São Roque, em São Paulo, nessa segunda-feira, 29. O preso é acusado de ter cometido um homicídio na cidade de Tauá, a cerca de 347 km de Fortaleza.

O crime teria acontecido no prédio da rodoviária do município, e o mandado de prisão estava aberto há mais de duas décadas. Na época, a ordem foi expedida pela 1° Vara Criminal do local.

A captura foi efetuada por policiais do Grupo de Capturas da PF/SP após informações repassadas pelo Grupo de Capturas do Ceará. O homem foi detido e levado à Unidade de Trânsito Provisório (UTP).