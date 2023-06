Adolescente é apreendido suspeito de ato infracional no município de Farias Britto

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de um ato infracional análogo ao crime de latrocínio. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira, 31, em uma residência no município de Farias Brito, na microrregião de Caririaçu. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Ceará.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o adolescente, que estava acompanhado do suspeito de 25 anos, assassinou a tiros um homem de 49 anos, com o intuito de retirar seus pertences.

O fato ocorreu no município de Cariús, na microrregião de Várzea Alegre, no dia 24 de fevereiro de 2023. O crime foi registrado na Delegacia Municipal de Jucás, unidade policial que segue com as investigações para localizar o segundo envolvido.

O adolescente se encontra à disposição do juiz da Vara da Infância e da Adolescência da Comarca de Jucás.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Jucás: (88) 3517.1753