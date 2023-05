Suspeito de raptar e estuprar jovem de 17 anos em Ararendá é preso com arma

Antônio Valderi de Sousa ainda teria tentado abordar um outra jovem, que, assim como a vítima do estupro, o reconheceu

Um homem foi preso na noite dessa segunda-feira, 29, pela Polícia Militar suspeito de ter raptado e estuprado uma adolescente de 17 anos no sábado, 27, no município de Ararendá (Sertão dos Crateús). Com Antônio Valderi de Sousa, a Polícia Militar apreendeu uma espingarda artesanal e uma faca.



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o crime de estupro ocorreu após o homem ter rendido a jovem com uma arma de fogo e a obrigado a subir na moto que conduzia. Abordada em um bairro da Sede do Município, a adolescente foi deixada em um distrito da Zona Rural da cidade.

O APF ainda informa que uma outra jovem foi abordada pelo mesmo suspeito, mas conseguiu fugir. Ambas as vítimas reconheceram Antônio Valderi como o autor dos crimes.

Na segunda-feira, a Polícia Militar recebeu informações de que Antônio Valderi estava refugiado em um terreno a cerca de um quilômetro de sua residência, na localidade de Riacho do Mel. Consta no APF que, ao notar a presença dos PMs, o homem tentou fugir, mas tropeçou e foi capturado, tendo sido conduzido posteriormente à Delegacia Regional de Crateús, a 54 quilômetros de Ararendá.

Em depoimento, o suspeito negou o crime, afirmando ter abordado a jovem a mando de um homem apenas para dar-lhe um "susto”. Ele também disse que passou a se refugiar na mata após ser acusado em veículos de imprensa da região como autor do estupro.