Iguatu: carro cai em buraco de obra na avenida Perimetral

Um carro ficou suspenso no ar após cair em um buraco em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará. O local, parte urbana da rodovia CE-060, passa por obras, que seriam a causa do afundamento.

Após o acidente, um vídeo mostrando a caminhonete foi compartilhado nas redes sociais. Apesar do susto, o veículo não sofreu danos graves. O motorista escapou sem ferimentos.

O local em obras faz parte da avenida Perimetral da cidade. No entanto, por ser trecho de rodovia estadual, as opiniões sobre a responsabilidade pelo acidente divergem.

Pouco após o ocorrido, o secretário da Infraestrutura de Iguatu, Jocélio Viana, publicou vídeo dizendo que a responsabilidade da obra é do Governo do Estado. Segundo ele, a construção estaria ocorrendo há mais de um ano.

Veja vídeo do acidente na avenida Perimetral de Iguatu

O consórcio responsável por executar o projeto, no entanto, disse que a obra começou este mês. Segundo o grupo de empresas, há sinalização no local e avisos de que os motoristas devem trafegar em baixa velocidade.

Não é a primeira vez que a obra gera transtornos no trânsito. Nas redes sociais, perfis que compartilham acontecimentos sobre Iguatu já registraram um caso similar envolvendo um caminhão de carga, e publicaram vídeos mostrando diversos veículos atingindo outro buraco, que estava coberto por água de chuva.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Estado, responsável pela obra, foi procurada pela reportagem. O órgão não se posicionou até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

