Juazeiro não havia registrado chuvas de granizo nos últimos anos, diz meteorologista

No último sábado, 12, o município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, registrou uma forte chuva de granizo. Em vídeos registrados por moradores e compartilhados nas redes sociais, foi possível ver pequenas pedras de gelo caindo do céu e acumulando nas ruas.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, nesta segunda-feira, 14, o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Augustinho Brito, informou que não há registro de evento do tipo nos últimos anos em Juazeiro do Norte.

Ainda segundo o meteorologista, conforme os dados da Funceme, foram observados apenas alguns eventos do tipo neste ano. Um em Campos Sales e outro nas regiões do Sertão Central e Inhamuns. No entanto, a chuva de Juazeiro foi esperada desde a última sexta-feira, 11.

“A gente já vinha sendo prognosticado na sexta-feira, que na noite de sábado áreas de estabilidade iam se aproximar do Cariri. Essas áreas de instabilidade são associadas a chuvas e está associado a nuvens com bastante movimento vertical”, disse Augustinho.

De acordo com o meteorologista, algumas nuvens, que são associadas a raios chuvas fortes, rajadas de ventos intensos, são comuns ter a presença de gelo dentro delas.

“Esse gelo se forma dentro da nuvem, dependendo do tamanho dela, devido a ação da gravidade do seu peso, ela cai, formando água novamente, mas em formato de chuva. Porém, em certas condições meteorológicas, pode chegar ao solo em formato sólido”, explica.

Previsão

A condição favorável para chuva deve permanecer ainda no sul do Estado, na região do Cariri e Sul do Sertão Central e Inhamuns, nesta segunda-feira, 14, e também na madrugada e início da manhã desta terça-feira, 15.

Conforme a Funceme, na Ibiapaba, na quarta-feira, 16, parte central do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana a tendência é de estabilidade, ou seja, sem registro de chuva sobre as macrorregiões cearenses.

Ainda segundo o órgão, o motivo das chuvas, deve-se ao avanço de áreas de instabilidades provenientes do leste do Nordeste do Brasil (NEB), além de efeitos locais, tais como, relevo, umidade e temperatura.



