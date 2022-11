A campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quarta-feira, 16, no Ceará. Milhares de cartas escritas por alunos matriculados até o 5º ano nas escolas públicas e crianças de até 10 anos em situação socialmente vulnerável estarão disponíveis em aproximadamente 31 agências participantes e no blog oficial da campanha.

As cartinhas precisam ser feitas a mão para incentivar a criatividade e a escrita das crianças. Elas devem ser enviadas pelo Blog da Campanha e precisam atender os critérios estabelecidos pela ação para ficarem disponíveis no site. As cartas sem endereço, telefone ou foto da criança não serão selecionadas.

Para apadrinhar uma criança, basta o interessado dirigir-se a uma unidade que esteja participando da campanha ou acessar o blog até o dia 15 de dezembro. No Estado, os pedidos podem ser feitos em mais de 20 agências dos Correios em Fortaleza e nas unidades de Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Itapipoca. Estima-se que 8 mil cartinhas sejam disponibilizadas para adoção no Ceará.





Entrega dos Presentes





Os presentes devem ser entregues presencialmente até 15 de dezembro, no ponto de entrega mais próximo da localização indicada no blog ou no local onde o pedido foi retirado. Os presentes devem estar identificados com as informações da cartinha.

Serviço

Abertura da Campanha Papai Noel dos Correios 2022 no Ceará



Data: 16/11/2022

Horário: 16 horas

Local: Agência dos Correios no shopping RioMar Fortaleza

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1.500 - Papicu

